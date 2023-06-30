«Локомотив» уверенно обыграл клуб Первой лиги

Столичный «Локомотив» провёл контрольный матч против клуба из второй десятки Первой лиги – астраханского «Волгаря». Игра завершилась уверенной победой «железнодорожников» - 4:2.

Голы в составе московской команды оформили Сергей Пиняев, Артём Дзюба, Вадим Раков и Алексей Батраков. В «Волгаре» отличились Данила Смирнов и экс-игрок столичного ЦСКА Тимур Жамалетдинов.

Отметим, впервые на поле в составе «Локо» вышел летний новичок клуба – форвард Владислав Сарвели.

В минувшем сезоне «Локомотив» занял восьмое место в РПЛ, «Волгарь» финишировал в Первой лиге на 12-м месте.