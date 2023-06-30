В «Ростове» высказались об уходе Терентьева

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался относительно информации о расторжении контракта с защитником Денисом Терентьевым. Такая новость была опубликована в СМИ сегодня, 30 июня.

«Мы не расторгали контракт с Денисом. Информация недостоверная», - приводятся слова функционера на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в минувшем сезоне Терентьев принял участие в 21 поединке за «Ростов» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Трудовое соглашение между сторонам рассчитано до середины следующего года.