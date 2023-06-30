​Литвинов: «Спартак» постарается остановить гегемонию «Зенита»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов дал комментарий по поводу задачи команды на будущий сезон.

Напомним, что на днях футболисты «Спартака» вышли из отпуска и начали подготовку к чемпионату.

«Понятное дело, что в «Спартаке» одна задача - побеждать и выигрывать титулы. Будем стараться выкладываться по максимуму. Постараемся остановить гегемонию «Зенита» и выиграть РПЛ», - сказал Литвинов, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

Также Литвинов отметил, что «Спартак» будет стараться побеждать и в Кубке России.

В первом туре Премьер-лиги «Спартак» будет играть против «Оренбурга» на своём поле. Матч пройдёт в период с 21 по 23 июля.