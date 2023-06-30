Молодой полузащитник Валерий Царукян официально продолжит свою карьеру во владикавказской «Алании». Клуб Первой лиги решил выкупить права на игрока у воронежского «Факела», которому Царукян принадлежал.

Как поясняет пресс-служба «Алании», 21-летний полузащитник подписал соглашение с владикавказцами по схеме «3+1».

Сезон-2022/23 Царукян провёл в составе астраханского «Волгаря». За волжан он оформил четыре гола и семь ассистов в 31-м официальном матче. На поле футболист может сыграть как на позиции атакующего полузащитника, так и на обоих флангах атаки.

Transfermarkt оценивает молодого игрока в 300 тыс. евро.