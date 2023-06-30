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Воспитанник «Спартака» Иосифов покинул «Вильярреал» официально

30 Июня 2023 • 18:34 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
22.07 15:00

Молодой российский полузащитник Никита Иосифов покидает систему испанского «Вильярреала». Об этом официально сообщает сайт «жёлтой субмарины».

22-летний россиянин являлся игроком этого испанского топ-клуба на протяжении двух последних сезонов после перехода из «Казанки». В сезоне минувшем ему удалось провести 13 матчей за «Вильярреал Б» во втором по силе испанском дивизионе и отметиться одним забитым голом.

Отметим, что соглашение Иосифова с испанским клубом было рассчитано ещё на три года. Transfermarkt оценивает футболиста в 800 тыс. евро.

Ранее мы сообщали, кем в испанском клубе планируют заменить россиянина.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Никита Иосифов
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