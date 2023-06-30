Молодой российский полузащитник Никита Иосифов покидает систему испанского «Вильярреала». Об этом официально сообщает сайт «жёлтой субмарины».

22-летний россиянин являлся игроком этого испанского топ-клуба на протяжении двух последних сезонов после перехода из «Казанки». В сезоне минувшем ему удалось провести 13 матчей за «Вильярреал Б» во втором по силе испанском дивизионе и отметиться одним забитым голом.

Отметим, что соглашение Иосифова с испанским клубом было рассчитано ещё на три года. Transfermarkt оценивает футболиста в 800 тыс. евро.

Ранее мы сообщали, кем в испанском клубе планируют заменить россиянина.