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​Кобелев прокомментировал трансфер Педро в «Зенит» эксклюзив

30 Июня 2023 • 18:28 Комментировать

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Кобелев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на приобретение бразильца Педро Энрике петербургским клубом.

Напомним, что Педро Энрике, которого называют Педриньо, станет игроком «Зенита» в феврале. Об этом питерский клуб объявил накануне.

«Семь бразильцев дают результат. Почему бы не взять восьмого? Бразильцам необходим комфорт. Видимо, клуб обеспечивает им все необходимые условия для работы и проживания, команда даёт результат. Почему бы не взять ещё одного бразильца в такой ситуации? Тем более, мы не знаем, кто покинет клуб летом. Возможно, Педриньо взяли на замену кому-то.

Давайте дождёмся начала чемпионата, тогда и будем говорить о претендентах на чемпионство. Когда закончится трансферное окно, тогда обстановка прояснится. Если состав «Зенита» останется таким же, то клуб с большой долей вероятности возьмёт чемпионство», - сказал Кобелев.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Коринтианс Андрей Кобелев Педриньо Педро Энрике трансферы футбола - лето 2023
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