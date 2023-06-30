Бывший нападающий «Зенита» Андрей Кобелев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на приобретение бразильца Педро Энрике петербургским клубом.

Напомним, что Педро Энрике, которого называют Педриньо, станет игроком «Зенита» в феврале. Об этом питерский клуб объявил накануне.

«Семь бразильцев дают результат. Почему бы не взять восьмого? Бразильцам необходим комфорт. Видимо, клуб обеспечивает им все необходимые условия для работы и проживания, команда даёт результат. Почему бы не взять ещё одного бразильца в такой ситуации? Тем более, мы не знаем, кто покинет клуб летом. Возможно, Педриньо взяли на замену кому-то.

Давайте дождёмся начала чемпионата, тогда и будем говорить о претендентах на чемпионство. Когда закончится трансферное окно, тогда обстановка прояснится. Если состав «Зенита» останется таким же, то клуб с большой долей вероятности возьмёт чемпионство», - сказал Кобелев.