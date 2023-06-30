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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой считает, что Пиняев может забить больше Дзюбы в новом сезоне РПЛ

30 Июня 2023 • 18:26 Комментировать

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился комментарием о нападающем «Локомотива» Сергее Пиняеве.

«Новый сезон покажет, насколько все разговоры о нем оправданы. Потенциально он может забить больше голов, чем Дзюба. А там, кто знает, как все сложится на самом деле», — заявил Мостовой «РБ Спорту».

Напомним, 18-летний Пиняев и 34-летний Дзюба пополнили состав «Локомотива» прошлой зимой. В составе «железнодорожников» Пиняев провел 12 матчей и забил 2 гола. На счету Дзюбы 8 мячей и 5 ассистов в 13 встречах.

В первом туре нового сезона чемпионата России «Локомотив» встретится с «Рубином».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Александр Мостовой Артём Дзюба Сергей Пиняев
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