​Агент ответил на вопрос о будущем Алонсо из «Краснодара»

Агент Диего Серрати ответил на вопрос о будущем своего клиента – защитника «Краснодара» Хуниора Алонсо. Поводом стала информация о том, что парагваец хочет покинуть клуб, ссылаясь на семейные проблемы.

«Алонсо хочет покинуть «Краснодар»? У него действующий контракт с клубом», - сказал агент, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Хуниору Алонсо 30 лет. В 2022 году парагваец выступал за «Атлетико Минейро» на правах аренды. По возвращению защитник провёл за «Краснодар» 19 матчей во второй части прошлого сезона. В них Алонсо забил один гол.

Матчи первого тура нового сезона РПЛ пройдут с 21 по 23 июля.