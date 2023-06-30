Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Краснодар» объявил о трансфере Эктова официально

30 Июня 2023 • 18:12 Комментировать

Защитник Александр Эктов стал футболистом «Краснодара». Об этом сообщила пресс-служба клуба. 27-летний Эктов подписал с «быками» контракт сроком на три сезона.

На протяжении трёх последних сезонов Эктов выступал за «Оренбург». Согласно данным портала transfermarkt, за трансфер защитника «Краснодар» заплатил оренбуржцам 800 тысяч евро.

За «Краснодар» Александр Эктов будет выступать под номером 23.

Напомним, что прошлый чемпионат «Краснодар» завершил на шестой позиции. Матчи первого тура нового сезона Премьер-лиги пройдут с 21 по 23 июля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Оренбург трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Александр Эктов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Июня
18:34 · Россия. Премьер-лига
Воспитанник «Спартака» Иосифов покинул «Вильярреал» официально
18:26 · Россия. Премьер-лига
Мостовой считает, что Пиняев может забить больше Дзюбы в новом сезоне РПЛ
18:18 · Россия. Премьер-лига
​Агент ответил на вопрос о будущем Алонсо из «Краснодара»
18:12 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» объявил о трансфере Эктова официально
18:06 · Россия. Премьер-лига
Личка рассчитывает на Карапузова, полузащитник точно начнёт сезон в «Динамо» эксклюзив
17:56 · Россия. Премьер-лига
​Известны трансферные планы «Динамо» 1 эксклюзив
17:52 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» показал видео первого гола Дзюбы на сборах видео
17:43 · Кубок PARI Премьер
Михаил Кержаков — о Кубке PARI Премьер: «Эти игры имеют значение, но главное — сбалансированно подойти к Суперкубку»
17:34 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: Чалов не заиграет в Европе, ему лучше остаться в ЦСКА
17:26 · Россия. Премьер-лига
​Деменко: «В «Манчестер Сити» Сперцян будет сидеть на лавке»
16:41 · Россия. Премьер-лига
Кейта Бальде: «Спартак» должен показать результат, который соответствует амбициям клуба
16:32 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Коваленко — разумный парень, но пока не обладает бомбардирскими качествами»
16:31 · Россия. Премьер-лига
​Живоглядов продолжит карьеру в клубе РПЛ
16:26 · Россия. Премьер-лига
​У Жоазиньо не появилось предложений в России
16:17 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: «В следующем сезоне «Зениту» будет немного сложнее» 3
Все новости
Рекомендуем