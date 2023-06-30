Защитник Александр Эктов стал футболистом «Краснодара». Об этом сообщила пресс-служба клуба. 27-летний Эктов подписал с «быками» контракт сроком на три сезона.

На протяжении трёх последних сезонов Эктов выступал за «Оренбург». Согласно данным портала transfermarkt, за трансфер защитника «Краснодар» заплатил оренбуржцам 800 тысяч евро.

За «Краснодар» Александр Эктов будет выступать под номером 23.

Напомним, что прошлый чемпионат «Краснодар» завершил на шестой позиции. Матчи первого тура нового сезона Премьер-лиги пройдут с 21 по 23 июля.