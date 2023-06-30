Новый главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассчитывает на Владислава Карапузова в новом сезоне. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 23-летний правый полузащитник точно начнёт сезон в составе «бело-голубых», так как пользуется доверием у тренера.

Сезон предыдущий Карапузов провёл в аренде в грозненском «Ахмате». В 28 официальных матчах ему удалось забить два гола и отдать три ассиста, а по итогам сезона грозненцы финишировали на пятом месте.

Кстати, ещё минувшей весной стало известно, что будущее Карапузова в московском «Динамо» напрямую зависело от того, кто будет главным тренером столичного клуба.