Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера попал в сферу интересов московского «Динамо».

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 26-летний аргентинский хавбек может перебраться в стан «бело-голубых» этим летом.

Напомним, ранее пост главного тренера «Оренбурга» покинул Марцел Личка, который возглавил «Динамо».

В минувшей кампании Вера появился на поле в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и стал автором семи результативных передач.

Трудовой договор полузащитника с «Оренбургом» рассчитан до середины 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 3 миллиона евро.