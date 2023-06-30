До начала нового сезона «Спартак» точно подпишет легионера в линию нападения. Об этом сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Стоит сказать, что в последние дни «Спартак» активно связывают с вингером Тео Бонгонда из «Кадиса», который способен действовать в качестве оттянутого нападающего. Ранее мы рассказывали о том, какой будет зарплата Бонгонда в московском клубе.

Прошлый чемпионат России «Спартак» завершил на третьей позиции в турнирной таблице. Гильермо Абаскаль уже начал готовить команду к новому чемпионату. Матчи первого тура пройдут с 21 по 23 июля.