«Динамо» планирует усилить состав команды в летнее трансферное окно. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «бело-голубые» запланировали подписание не менее трёх новых футболистов.

Напомним, что недавно главным тренером «Динамо» стал Марцел Личка, который в последние годы хорошо показывал себя у руля «Оренбурга».

Прошлый чемпионат России «Динамо» завершило на девятой позиции. Из-за плохих результатов команды «бело-голубые» в мае попрощались с сербским тренером Славишей Йокановичем.

В первом туре нового сезона РПЛ «Динамо» будет играть против «Краснодара».