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​Известны трансферные планы «Динамо» эксклюзив

30 Июня 2023 • 17:56 Комментировать (1)

«Динамо» планирует усилить состав команды в летнее трансферное окно. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «бело-голубые» запланировали подписание не менее трёх новых футболистов.

Напомним, что недавно главным тренером «Динамо» стал Марцел Личка, который в последние годы хорошо показывал себя у руля «Оренбурга».

Прошлый чемпионат России «Динамо» завершило на девятой позиции. Из-за плохих результатов команды «бело-голубые» в мае попрощались с сербским тренером Славишей Йокановичем.

В первом туре нового сезона РПЛ «Динамо» будет играть против «Краснодара».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва трансферы футбола - лето 2023
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Александр Тарасов
30 Июня 2023 в 18:27
НАДО УСИЛИВАТЬ 4 ПОЗИЦЫИ .
На Евро-Футболе:
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