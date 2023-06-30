В пятницу «Локомотив» проводит второй матч на летних сборах. Команда Михаила Галактионова играет против астраханского «Волгаря». По ходу первого тайма «железнодорожники» организовали три забитых гола. Авторами результативных ударов стали Сергей Пиняев, Вадим Раков и Артём Дзюба.

Дзюба забил гол ударом головой после подачи со штрафного. Видео первого гола 34-летнего форварда на сборах можно увидеть ниже.

Матчи первого тура следующего чемпионата России пройдут 21, 22 и 23 июля. «Локомотив» в первом туре будет играть против «Рубина» на своём поле.