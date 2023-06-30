Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на приобретение бразильца Педро Энрике петербургским «Зенитом».

«Клуб взял хорошего и очень перспективного игрока. Я не вижу в этом ничего плохого. Бразильцы играют и приносят результат, они хорошо чувствуют себя в нашей стране», - сказал Сёмин.

Напомним, что Педро Энрике, которого называют Педриньо, перейдёт в «Зенит» в феврале, когда ему исполнится 18 лет.

Отметим, что в «Зените» на сегодняшний день числятся восемь футболистов с бразильским паспортом. Это Малком, Клаудиньо, Вендел, Родригао, Роберт Ренан, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан и Ду Кейрос.

«Зенит» становился чемпионом России в пяти последних сезонах. Многие эксперты связывают долгосрочные успехи команды не только с сильным составом, но и с выдающимися качествами психолога главного тренера Сергея Семака.