Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв: Чалов не заиграет в Европе, ему лучше остаться в ЦСКА

30 Июня 2023 • 17:34 Комментировать

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о возможном уходе нападающего Фёдора Чалова из «армейского» клуба. Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован ПАОК и «Галатасарай».

«Чалову лучше всего остаться в ЦСКА. Надо брать пример с Акинфеева, который никуда не дергался. Зачем Чалову рваться куда-то? Он не такого уровня футболист, чтобы играть в Европе», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Чалов может проявить себя только в ЦСКА, у него нет серьезных данных для игры в приличных европейских клубах.

В минувшем сезоне 25-летний форвард забил 24 гола и записал на свой счет 6 ассистов в 41 матче во всех турнирах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Фёдор Чалов Владимир Пономарёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Июня
18:34 · Россия. Премьер-лига
Воспитанник «Спартака» Иосифов покинул «Вильярреал» официально
18:26 · Россия. Премьер-лига
Мостовой считает, что Пиняев может забить больше Дзюбы в новом сезоне РПЛ
18:18 · Россия. Премьер-лига
​Агент ответил на вопрос о будущем Алонсо из «Краснодара»
18:12 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» объявил о трансфере Эктова официально
18:06 · Россия. Премьер-лига
Личка рассчитывает на Карапузова, полузащитник точно начнёт сезон в «Динамо» эксклюзив
17:56 · Россия. Премьер-лига
​Известны трансферные планы «Динамо» 1 эксклюзив
17:52 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» показал видео первого гола Дзюбы на сборах видео
17:43 · Кубок PARI Премьер
Михаил Кержаков — о Кубке PARI Премьер: «Эти игры имеют значение, но главное — сбалансированно подойти к Суперкубку»
17:34 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: Чалов не заиграет в Европе, ему лучше остаться в ЦСКА
17:26 · Россия. Премьер-лига
​Деменко: «В «Манчестер Сити» Сперцян будет сидеть на лавке»
16:41 · Россия. Премьер-лига
Кейта Бальде: «Спартак» должен показать результат, который соответствует амбициям клуба
16:32 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Коваленко — разумный парень, но пока не обладает бомбардирскими качествами»
16:31 · Россия. Премьер-лига
​Живоглядов продолжит карьеру в клубе РПЛ
16:26 · Россия. Премьер-лига
​У Жоазиньо не появилось предложений в России
16:17 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: «В следующем сезоне «Зениту» будет немного сложнее» 3
Все новости
Рекомендуем