Пономарёв: Чалов не заиграет в Европе, ему лучше остаться в ЦСКА

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о возможном уходе нападающего Фёдора Чалова из «армейского» клуба. Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован ПАОК и «Галатасарай».

«Чалову лучше всего остаться в ЦСКА. Надо брать пример с Акинфеева, который никуда не дергался. Зачем Чалову рваться куда-то? Он не такого уровня футболист, чтобы играть в Европе», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Чалов может проявить себя только в ЦСКА, у него нет серьезных данных для игры в приличных европейских клубах.

В минувшем сезоне 25-летний форвард забил 24 гола и записал на свой счет 6 ассистов в 41 матче во всех турнирах.