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​Деменко: «В «Манчестер Сити» Сперцян будет сидеть на лавке»

30 Июня 2023 • 17:26 Комментировать

Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко высказался по поводу будущего атакующего полузащитника Эдуарда Сперцяна. Воспитанника «быков» связывают со многими европейскими клубами. Недавно даже сообщалось, что на матче сборной Армении Сперцяна просматривали скауты «Манчестер Сити».

Деменко считает, что при переходе в «Манчестер Сити» Сперцян будет получать мало игрового времени.

«Если говорить про команды уровня «Манчестер Сити», как бы мы ни хвалили Сперцяна, он там будет сидеть на лавке. Эдуард может, как Зинченко, после перехода сразу уйти в аренду, но нужно понимать риски», - сказал Деменко, чьи слова приводит «ВсёПроСпорт».

Отметим, что 23-летнего Сперцяна специалисты портала transfermarkt оценивают в 12 миллионов евро.

Сперцян в «Манчестер Сити» - сказка или реальность

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Манчестер Сити Максим Деменко Эдуард Сперцян
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