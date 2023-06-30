Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» ответил на вопрос о возможной работе в Сербии.

Ранее стало известно, что российский специалист Александр Кержаков возглавил команду из Сербии, «Спартак» Суботица.

«Вот эти вопросы немного провокационные. Что значит, если готов, если не готов? Я 15 лет как с футболом закончил, и ни одного предложения не было. Поэтому ну что мне сейчас говорить?

Получу лицензию и что? Если получу, и если поступит от кого-то предложение. У меня много примеров есть, когда у ребят лицензий не было, и им предлагали работу. Тем более мне ведь не 30 лет, не 35, поэтому я к этому нормально отношусь», — сказал Мостовой.

54-летний ветеран летом поступил на обучение тренерскому ремеслу. По словам Мостового, занятия должны начаться в конце июля.