Агент Александр Маньяков, представляющий интересы бывшего защитника «Локомотива» Игоря Смольникова, отказался говорить о будущем игрока. В минувшем сезоне «красно-зелёные» заняли седьмое место в чемпионате России.

«Я на эту тему комментариев не даю», — сказал Маньяков сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру»

Напомним, первую часть прошлого сезона Смольников выступал за «Торпедо». В составе «чёрно-белых» он провёл 16 игр, в которых отметился одним голом. Зимой футболист перешёл в «Локомотив», за который сыграл шесть матчей.

Ранее Смольников выступал за «Зенит», в составе которого становился чемпионом страны. Также Смольников выступал за тульский «Арсенал», «Краснодар», «Ростов» и другие российские клубы.