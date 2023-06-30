Кейта Бальде: «Спартак» должен показать результат, который соответствует амбициям клуба

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде поделился комментарием после выхода из отпуска.

«Рад снова вернуться к работе и встретиться с ребятами из команды. Мы должны сфокусироваться на работе, чтобы показать результаты, которые соответствуют амбициям «Спартака», — сказал Бальде на официальном YouTube-канале «красно-белых».

В минувшем сезоне 28-летний сенегалец принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет одну результативную передачу.

По итогам сезона-2022/23 «Спартак» занял третье место в чемпионате России, набрав 54 очка за 30 игр.