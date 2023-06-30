Тарханов: «Коваленко — разумный парень, но пока не обладает бомбардирскими качествами»

Российский тренер Александр Тарханов высказался о переходе полузащитника Александра Коваленко из «Сочи» в «Зенит».

«Думаю, что если ему будут доверять, он может составить конкуренцию. Коваленко — разумный парень. Никому не уступит в мобильности. Только пока не обладает бомбардирскими качествами», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Специалист добавил, что считает Коваленко перспективнее Зелимхана Бакаева, но это футболисты разных позиций. Бакаеву сложнее бороться за место в основе, считает тренер.

19-летний Коваленко перебрался в «Зенит» 30 июня. Хавбек заключил контракт с «сине-бело-голубыми» до 2028 года.