Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «Коваленко — разумный парень, но пока не обладает бомбардирскими качествами»

30 Июня 2023 • 16:32 Комментировать

Российский тренер Александр Тарханов высказался о переходе полузащитника Александра Коваленко из «Сочи» в «Зенит».

«Думаю, что если ему будут доверять, он может составить конкуренцию. Коваленко — разумный парень. Никому не уступит в мобильности. Только пока не обладает бомбардирскими качествами», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Специалист добавил, что считает Коваленко перспективнее Зелимхана Бакаева, но это футболисты разных позиций. Бакаеву сложнее бороться за место в основе, считает тренер.  

19-летний Коваленко перебрался в «Зенит» 30 июня. Хавбек заключил контракт с «сине-бело-голубыми» до 2028 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Тарханов Зелимхан Бакаев Александр Коваленко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Июня
16:41 · Россия. Премьер-лига
Кейта Бальде: «Спартак» должен показать результат, который соответствует амбициям клуба
16:32 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Коваленко — разумный парень, но пока не обладает бомбардирскими качествами»
16:31 · Россия. Премьер-лига
​Живоглядов продолжит карьеру в клубе РПЛ
16:26 · Россия. Премьер-лига
​У Жоазиньо не появилось предложений в России
16:17 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: «В следующем сезоне «Зениту» будет немного сложнее»
16:09 · Россия. Премьер-лига
Муллин покинул казанский «Рубин» официально
16:08 · Россия. Премьер-лига
​Канчельскис сравнил трансферную политику «Зенита» и «Спартака» 1
16:04 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Урала» Герасимов арендован клубом Первой лиги официально
15:56 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» показал новый игровой номер Пиняева видео
15:51 · Россия. Премьер-лига
Малком должен испанской налоговой 820 тысяч евро
15:50 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Крыльев Советов» Чиркович продолжит карьеру в Сербии официально
15:45 · Россия. Премьер-лига
​Абаскаль высказался о планах «Спартака»
15:39 · Россия. Премьер-лига
​Абаскаль прокомментировал серьёзную травму Тавареша
15:35 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль рассказал о готовности Умярова – хавбек не играл с октября
15:30 · Россия. Премьер-лига
​Абаскаль оценил состояние игроков «Спартака»
Все новости
Рекомендуем