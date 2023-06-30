​Живоглядов продолжит карьеру в клубе РПЛ

В пятницу «Локомотив» объявил об уходе из команды защитника Дмитрия Живоглядова. У 29-летнего футболиста истек срок трудового соглашения с «железнодорожниками».

По данным «Чемпионата», Живоглядов продолжит карьеру в «Пари НН». В ближайшее время защитник подпишет контракт с нижегородским клубом.

Напомним, что «Пари НН» по итогам сезона 2022/2023 удалось сохранить прописку в топ-дивизионе России. Команда Сергея Юрана в стыковых матчах одолела московскую «Родину» (победа 3:0, поражение 0:2).

Матчи первого тура следующего чемпионата России пройдут с 21 по 23 июля.