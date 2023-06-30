​У Жоазиньо не появилось предложений в России

Несколько недель назад «Сочи» объявил об уходе полузащитника Жоазиньо. Футболист снова дал комментарий по поводу своего будущего.

«Пока что продолжаю тренироваться вместе с «Сочи». Предложений от российских клубов сейчас нет. Возвращение в Бразилию? Хотелось бы остаться в России», - сказал Жоазиньо, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

В сезоне 2022/2023 Жоазиньо провёл за «Сочи» 27 матчей. В них футболист забил четыре гола и отдал три результативных паса на партнёров.

Отметим, что специалисты портала transfermarkt оценивают 34-летнего Жоазиньо в 400 тысяч евро.