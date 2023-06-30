Борис Игнатьев: «В следующем сезоне «Зениту» будет немного сложнее»

Российский тренер Борис Игнатьев высказался о чемпионской гонке в новом сезоне чемпионата России.

«Зенит» останется главным претендентом на чемпионство, но, думаю, в следующем сезоне им будет немного сложнее», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

По мнению эксперта, в предстоящем сезоне «Локомотив», ЦСКА, «Краснодар», «Динамо» и «Спартак» станут стабильнее и будут претендовать на борьбу за трофей.

В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России в пятый раз подряд. ЦСКА завоевал серебряные медали, бронзу забрал «Спартак».

Новый розыгрыш Российской премьер-лиги стартует 21-23 июля.