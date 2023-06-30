Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Муллин покинул казанский «Рубин» официально

30 Июня 2023 • 16:09 Комментировать
Локомотив Москва
...
Рубин
22.07 15:00

29-летний форвард казанского «Рубина» Камиль Муллин покидает клуб в связи с окончанием его трудового соглашения. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба из столицы Татарстана.

Нападающий выступал за «Рубин» с 2014 по 2017 год, дважды уходя в аренду. В 2018 году перебрался в «Тюмень», с 2018 по 2022 годы выступал за «Ротор», с которым успел один сезон провести в Премьер-лиге.

В 2022 году форвард вернулся в казанский клуб, которому не повезло вылететь из РПЛ. Вторую половину минувшего сезона форвард провёл в «Волгаре». За весь прошедший сезон в Первой лиге у нападающего в активе набрались всего один гол и один ассист.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Камиль Муллин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА РУБИН
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Июня
16:41 · Россия. Премьер-лига
Кейта Бальде: «Спартак» должен показать результат, который соответствует амбициям клуба
16:32 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Коваленко — разумный парень, но пока не обладает бомбардирскими качествами»
16:31 · Россия. Премьер-лига
​Живоглядов продолжит карьеру в клубе РПЛ
16:26 · Россия. Премьер-лига
​У Жоазиньо не появилось предложений в России
16:17 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: «В следующем сезоне «Зениту» будет немного сложнее»
16:09 · Россия. Премьер-лига
Муллин покинул казанский «Рубин» официально
16:08 · Россия. Премьер-лига
​Канчельскис сравнил трансферную политику «Зенита» и «Спартака» 1
16:04 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Урала» Герасимов арендован клубом Первой лиги официально
15:56 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» показал новый игровой номер Пиняева видео
15:51 · Россия. Премьер-лига
Малком должен испанской налоговой 820 тысяч евро
15:50 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Крыльев Советов» Чиркович продолжит карьеру в Сербии официально
15:45 · Россия. Премьер-лига
​Абаскаль высказался о планах «Спартака»
15:39 · Россия. Премьер-лига
​Абаскаль прокомментировал серьёзную травму Тавареша
15:35 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль рассказал о готовности Умярова – хавбек не играл с октября
15:30 · Россия. Премьер-лига
​Абаскаль оценил состояние игроков «Спартака»
Все новости
Рекомендуем