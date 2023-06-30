29-летний форвард казанского «Рубина» Камиль Муллин покидает клуб в связи с окончанием его трудового соглашения. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба из столицы Татарстана.

Нападающий выступал за «Рубин» с 2014 по 2017 год, дважды уходя в аренду. В 2018 году перебрался в «Тюмень», с 2018 по 2022 годы выступал за «Ротор», с которым успел один сезон провести в Премьер-лиге.

В 2022 году форвард вернулся в казанский клуб, которому не повезло вылететь из РПЛ. Вторую половину минувшего сезона форвард провёл в «Волгаре». За весь прошедший сезон в Первой лиге у нападающего в активе набрались всего один гол и один ассист.