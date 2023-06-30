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​Канчельскис сравнил трансферную политику «Зенита» и «Спартака»

30 Июня 2023 • 16:08 Комментировать (1)

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис сравнил трансферную политику «Зенита» и «Спартака».

По словам Канчельскиса, «Зенит» продолжает покупать молодых игроков из Бразилии, учитывая возможный уход Малкома.

«Всё по уму. Нужно быть готовыми к любому варианту развития событий, и в «Зените» это понимают. Трансферная политика «Зенита» намного эффективнее спартаковской. «Красно-белые» часто заключают провальные сделки», - сказал Канчельскис, чьи слова приводит на своих страницах «РБ Спорт».

Канчельскис также сказал, что в последние сезоны «Зенит» отмечается попаданиями «в яблочко» на трансферном рынке.

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Андрей Канчельскис трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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TEREX
30 Июня 2023 в 16:47
«Зенит» отмечается попаданиями «в яблочко»..а хрюндили..как абычна..питаком ф карыта..))
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