Полузащитник Сергей Пиняев сменил игровой номер в «Локомотиве». Теперь футболист будет играть с номером 9 на футболке. Соответствующее видео показала пресс-служба московского клуба.

«Девятка» в «Локомотиве» освободилась после того, как из клуба ушёл нападающий Иван Игнатьев. Этот футболист перебрался в «Сочи».

Напомним, что после зимнего трансфера из «Крыльев Советов» Сергей Пиняев играл за «Локомотив» под номером 19.

«Локомотив» в стартовом туре следующего чемпионата России будет играть против «Рубина» на своём поле. Матч пройдёт в период с 21 по 23 июля.