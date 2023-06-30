Полузащитник Сергей Пиняев сменил игровой номер в «Локомотиве». Теперь футболист будет играть с номером 9 на футболке. Соответствующее видео показала пресс-служба московского клуба.
«Девятка» в «Локомотиве» освободилась после того, как из клуба ушёл нападающий Иван Игнатьев. Этот футболист перебрался в «Сочи».
Напомним, что после зимнего трансфера из «Крыльев Советов» Сергей Пиняев играл за «Локомотив» под номером 19.
«Локомотив» в стартовом туре следующего чемпионата России будет играть против «Рубина» на своём поле. Матч пройдёт в период с 21 по 23 июля.
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