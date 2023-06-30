Малком должен испанской налоговой 820 тысяч евро

В пятницу налоговое агентство Испании опубликовало десятый список крупных должников. Как сообщает COPE, речь идёт о тех, кто на конец 2022 календарного года должен более 600 тысяч евро. В список попал атакующий полузащитник «Зенита» Малком. Он должен налоговой 820 тысяч евро.

Как известно, в сезоне 2018/2019 Малком выступал за «Барселону». Затем бразилец перебрался в «Зенит» за 40 миллионов евро.

Отметим, что Малком стал лучшим бомбардиром прошлого чемпионата России. Бразилец записал на свой счёт 23 гола в 27 матчах Премьер-лиги.

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт 15 июля – против ЦСКА в Суперкубке.