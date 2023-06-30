Игрок атаки «Крыльев Советов» Александар Чиркович продолжит карьеру в родной Сербии – в составе серебряного призёра сербского чемпионата по итогам минувшего сезона – в клубе «Бачка-Топола». Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

Игрок будет выступать за новый клуб в рамках арендного соглашения на протяжении всего следующего сезона.

Отмечается, что за российскую команду Чиркович провел 20 матчей во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами. Форварду всего 21 год, он пополнил «Крылья» прошлым летом, перейдя из сербского клуба «Вождовац». По данным Transfermarkt, компенсация от «Крыльев» за игрока тем летом составила 550 тыс. евро.