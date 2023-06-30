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​Абаскаль высказался о планах «Спартака»

30 Июня 2023 • 15:45 Комментировать

Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о предстоящих товарищеских матчах против «Торпедо» и «Акрона». Первая игра пройдёт в закрытом режиме, а вторая будет состоять из четырёх таймов.

«Немного изменился формат, и мы начинаем новый сезон с трёх матчей за неделю. Будет матч чемпионата, Кубка, потом снова чемпионата. Поэтому мы решили провести первую неделю подготовки достаточно интенсивно с этими товарищескими матчами, чтобы затем снизить нагрузку и поработать над собой. А дальше, в последнюю третью неделю, мы будем готовиться к официальным играм. Хотим подготовиться наилучшим образом», - сказал Абаскаль на видео, которое было опубликовано на канале «красно-белых» в YouTube.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль
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