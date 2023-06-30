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​Абаскаль прокомментировал серьёзную травму Тавареша

30 Июня 2023 • 15:39 Комментировать

В расположении молодёжной сборной Португалии серьёзную травму колена получил защитник «Спартака» Томаш Тавареш. Комментарий на этот счёт дал рулевой московской команды Гильермо Абаскаль.

«Конечно, это ужасно. Мне очень жаль, что так получилось, но, к сожалению, в футболе бывают такие страшные травмы. Он уже второй раз получил такую травму. Это сигнал для нас всех стать сильнее, ни в коем случае не опускать голову. Уверен, что он восстановится. Он уже делал это один раз и сделает второй. В моей практике уже были случаи, когда молодые ребята получали такие травмы на разных ногах, как это случалось с Томашем. Им удавалось восстановиться. У меня нет никаких сомнений, что Томаш справится», - сказал Абаскаль клубной пресс-службе.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Томаш Тавареш Гильермо Абаскаль
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