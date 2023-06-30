Абаскаль рассказал о готовности Умярова – хавбек не играл с октября

Рулевой «Спартака» Гильермо Абаскаль дал комментарий по поводу состояния полузащитника Наиля Умярова. Футболист не играл с октября из-за серьёзной травмы.

«Готов ли Умяров? У Наиля непростая ситуация – была травма, операция. Сейчас он находится в хорошем состоянии, прекрасно себя чувствует, но мы не хотим делать шаг, пока не будем на 100% в нём уверены. Он работает, мы хотим набрать определённый объём, и когда он сможет присоединиться полноценно, то это будет сделано. Он уже очень близок к этому», - сказал Абаскаль на видео, которое было опубликовано на клубном канале в YouTube.

Матчи первого тура РПЛ пройдут с 21 по 23 июля.