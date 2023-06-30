​Абаскаль оценил состояние игроков «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о состоянии команды после первой тренировки на летних сборах.

«Сегодня прошла первая тренировка на поле, но ей предшествовали семь дней работы и тестирования. Медицинский тест прошёл хорошо, никаких проблем нет, физические показатели все в норме. Всё так, как мы хотели, в плане состояния ребят. Они должны были проделать определённую работу, чтобы работать с мячом. Ребята готовы, у нас большие планы. Будет и по две тренировки в день, и индивидуальная работа, и тактическая. Мы счастливы снова увидеть всех здесь», - сказал Абаскаль клубной пресс-службе.