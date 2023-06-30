​Кучаеву комфортно работать с Федотовым – агент

Агент Александр Клюев, который работает с полузащитником ЦСКА Константином Кучаевым, ответил на вопрос, комфортно ли футболисту работать с Владимиром Федотовым.

«Полностью комфортно, его всё устраивает в работе с Владимиром Валентиновичем», - сказал Клюев, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Напомним, что в прошлом сезоне под руководством Владимира Федотова ЦСКА занял второе место в чемпионате России и выиграл национальный кубок. Кучаев провёл 23 матча, в которых записал на свой счёт три гола и шесть результативных передач на партнёров.

Ближайший официальный матч ЦСКА проведёт 15 июля – против «Зенита» в Суперкубке.