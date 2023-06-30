Живоглядов подпишет контракт с клубом РПЛ

Футбольный агент Валериюс Мижигурскис, который представляет интересы защитника Дмитрия Живоглядова, дал комментарий касательно будущего своего клиента.

«Живоглядов скоро подпишет контракт с клубом из РПЛ. С каким? Скоро клуб объявит», - передает слова Мижигуркиса Metaratings.ru.

Живоглядов выступал за «железнодорожников» с 2019 года. В составе московского коллектива защитник провел 94 поединка и отметился десятью голевыми передачами.

«Локо» завершил прошлый сезон РПЛ на восьмой позиции в таблице. Подопечные Михаила Галактионова набрали 45 баллов после 30 матчей.