Ярошик высказался об уровне конкуренции в РПЛ

Бывший полузащитник московского ЦСКА, а ныне главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик поделился мнением об уровне конкуренции в Российской премьер-лиге.

«В России непростой чемпионат, много равных команд. Может, только «Зенит» чуть оторвался от других. Так что ЦСКА будет непросто не только с ними, но и с другими командами», - приводит слова чешского специалиста «Матч ТВ».

Напомним, что Ярошик недавно возглавил «Оренбург», сменив у руля команды Марцела Личку, ушедшего в столичное «Динамо».

В прошлом сезоне чемпионом России стал петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака завоевали титул в пятый раз подряд.