УЕФА пригласил арбитра из России на сбор

УЕФА пригласил арбитра Сергея Карасёва на сбор судей, который пройдёт в сентябре. Об этом сообщили в Российском футбольном союзе.

«УЕФА пригласил Сергея Карасева на сбор судей в сентябре», - комментарий службы коммуникаций РФС приводит ТАСС.

Ранее Сергей Карасёв не раз рассказывал о том, что его контакты с УЕФА весьма ограничены после внедрения санкций. При этом до введения санкций в отношении российского футбола Карасёв регулярно работал на матчах турниров под эгидой УЕФА, в том числе на матче за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом» в 2021 году.

Напомним, что российские клубы и сборные сейчас не играют в официальных международных турнирах.