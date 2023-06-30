В ЦСКА высказались о трансфере Чалова в ПАОК

Кирилл Брейдо, который является директором московского ЦСКА по коммуникациям, высказался насчет возможного перехода нападающего Фёдора Чалова в греческий ПАОК.

«Наличие предложения можем подтвердить. Однако согласны с мнением болельщиков, которые писали в комментариях о его несоответствии рынку. Можем отметить несоответствие нашим желаниям и амбициям», - передает слова Брейдо издание «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги Чалов принял участие в 30 поединках за «армейский» клуб. Нападающий записал на свой счет 19 забитых мячей и пять голевых передач.