​Два арбитра РПЛ пропустят старт сезона из-за проваленных тестов

Арбитры Ян Бобровский и Анатолий Жабченко, которые работают на матчах Российской премьер-лиги, пропустят старт сезона 2023/2024. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», судьи провалили тесты на физическую подготовку.

Бобровский и Жабченко будут иметь возможность пересдать тесты через месяц, а пока они работать не будут.

Ранее появлялась информация о том, что три инспектора Российского футбольного союза не смогли сдать тест на знание футбольных правил.

Напомним, что на днях департамент судейства Российского футбольного союза возглавил серб Милорад Мажич.