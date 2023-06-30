Агент Карпукаса подтвердил интерес к игроку из Европы

Футбольный агент Александр Клюев, который представляет интересы хавбека московского «Локомотива» Артёма Карпукаса, ответил на вопрос о возможном трансфере своего клиента в Европу.

«Есть ли к футболисту интерес из Европы? Вы знаете, интерес определенный есть, но за всей остальной информацией лучше обратиться к руководству «Локомотива», - передает слова агента издание Metaratings.ru.

В прошлом сезоне 21-летний полузащитник поучаствовал в 27 поединках Премьер-лиги, в которых записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу. Его контракт истекает летом 2025 года.