Пресс-служба «Локомотива» сообщила об уходе из команды троих футболистов. В связи с истечением контрактов клуб покинули Франсуа Камано, Дмитрий Живоглядов и Игорь Смольников.

«Парни, спасибо вам за время, проведённое в клубе, и за вклад в победы команды! Желаем удачи!» - говорится в сообщении «Локомотива».

Напомним, что «Локомотив» занял восьмое место в прошлом чемпионате России. Команда хорошо смотрелась весной, но первая часть сезона была с треском провалена. С ноября «железнодорожников» тренирует Михаил Галактионов.

В первом туре следующего сезона РПЛ «Локомотив» сыграет против «Рубина». Матч пройдёт в период между 21 и 23 июля.