В пятницу «Зенит» объявил о подписании контракта с полузащитником Александром Коваленко. 19-летний футболист уже работает с командой.

Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео, на котором Малком во время тренировки называет Коваленко Клаудиньо. Возможно, это связано с некоторой схожестью причёсок Коваленко и Клаудиньо.

«С прозвищем новичка согласны?» - спрашивает пресс-служба «Зенита» в «Телеграме».

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов. Ближайший официальный матч команда проведёт 15 июля – против ЦСКА в Суперкубке.