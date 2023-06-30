Дивеев назвал 4 клуба, которые поборются за чемпионство в РПЛ

Центральный защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев перечислил клубы, которые в следующем сезоне будут бороться за чемпионский титул в Российской премьер-лиге.

«Какие клубы включу в число главных фаворитов чемпионата России? Мы, «Зенит», «Локомотив». Возможно, еще «Спартак», - приводит слова футболиста издание Bobsoccer.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги чемпионом стал петербургский «Зенит». Это пятый подряд триумф подопечных Сергея Семака во внутреннем чемпионате. На второй позиции финишировал московский ЦСКА, а тройку призеров замкнул еще один столичный коллектив – «Спартак».