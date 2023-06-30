​Агент Магкеева высказался о возможном продлении контракта

Агент Александр Клюев, который работает с полузащитником «Локомотива» Станиславом Магкеевым, ответил на вопрос о возможном продлении контракта.

Действующее трудовое соглашение связывает 24-летнего Магкеева с «Локомотивом» до конца сезона 2023/2024.

«Стаса пока нет в России, он восстанавливается за границей. Как только вернётся, то предварительно с руководством «Локомотива» у нас есть договорённости», - сказал Клюев, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Напомним, что Станислав Магкеев получил серьёзную травму колена в майском матче чемпионата России против «Сочи».