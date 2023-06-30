​Агент Комличенко ответил на вопрос об интересе «Локомотива»

Агент Александр Клюев, который работает с форвардом «Ростова» Николаем Комличенко, ответил на вопрос, исходил ли от «Локомотива» реальный интерес к футболисту.

«Этот вопрос лучше задать руководителям клуба», - сказал Клюев, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Ранее сообщалось, что Комличенко входит в шорт-лист «Локомотива» на усиление линии нападения. При этом московский клуб сделал выбор в пользу Владислава Сарвели. В четверг «железнодорожники» объявили о подписании с Сарвели контракта сроком на три сезона.

Матчи первого тура РПЛ пройдут с 21 по 23 июля.