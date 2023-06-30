Лепёхин отреагировал на переход Коваленко в «Зенит»

Экс-футболист Константин Лепёхин поделился мнением о трансфере полузащитника Александра Коваленко в петербургский «Зенит».

«Переход в «Зенит» - шанс для Коваленко стать лучше, сильнее, начать выигрывать трофеи. Надеюсь, что для клуба это усиление. Для Коваленко есть риск, но он в любом случае ничего не проиграет», - приводит слова эксперта издание «Чемпионат».

Ранее стало известно, что Коваленко подписал с «сине-бело-голубыми» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до 2028 года. Сумма сделки оценивается в 200 миллионов рублей.

В прошлом сезоне полузащитник выступал за самарские «Крылья Советов».