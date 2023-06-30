Дивеев оценил шансы в Суперкубке ЦСКА - «Зенит»

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался относительно предстоящего поединка за Суперкубок России против петербургского «Зенита».

«Шансы 50 на 50. В таких матчах нет фаворитов. Надо выходить и играть. Настрой у нас будет боевой, ждём наших болельщиков в Казани», - приводит слова футболиста издание Bobsoccer.

Матч между «Зенитом» и ЦСКА состоится в субботу, 15 июля, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

По итогам минувшего сезона петербургский клуб выиграл Премьер-лигу, а москвичи стали обладателями кубка России.