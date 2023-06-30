«Ростов» расторг контракт с защитником

Защитник Денис Терентьев покидает «Ростов». Как стало известно журналистам издания «Чемпионат», стороны расторгли трудовое соглашение.

В минувшем сезоне футболист принял участие в 16 поединках Российской премьер-лиги, не отметившись результативными действиями. Кроме того, на его счету пять матчей в рамках Кубка страны.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина в минувшем сезоне финишировали на четвертом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Бронзовым призером стал московский «Спартак», а серебро досталось другому столичному клубу – ЦСКА. Чемпионом страны в пятый раз подряд стал петербургский «Зенит».