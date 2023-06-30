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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ростов» расторг контракт с защитником

30 Июня 2023 • 13:31 Комментировать

Защитник Денис Терентьев покидает «Ростов». Как стало известно журналистам издания «Чемпионат», стороны расторгли трудовое соглашение.

В минувшем сезоне футболист принял участие в 16 поединках Российской премьер-лиги, не отметившись результативными действиями. Кроме того, на его счету пять матчей в рамках Кубка страны.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина в минувшем сезоне финишировали на четвертом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Бронзовым призером стал московский «Спартак», а серебро досталось другому столичному клубу – ЦСКА. Чемпионом страны в пятый раз подряд стал петербургский «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Денис Терентьев
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