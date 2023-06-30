​Президент «Урала» прокомментировал инцидент с полицейским на стадионе

В четверг «Урал» проводил товарищеский матч в Алапаевске против местного «Триумфа». В социальных сетях ранее появилось видео, на котором полицейский во время игры не хотел пропускать к скамейке президента клуба из Екатеринбурга Григория Иванова. После вмешательства представителя «Триумфа» вопрос был решён.

Сам Григорий Иванов дал комментарий по поводу этого мини-инцидента.

«Там вообще ничего не случилось, вообще ничего не было», - сказал Иванов, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что «Урал» разгромил «Триумф» в товарищеском матче с результатом 13:0.