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​Президент «Урала» прокомментировал инцидент с полицейским на стадионе

30 Июня 2023 • 13:27 Комментировать

В четверг «Урал» проводил товарищеский матч в Алапаевске против местного «Триумфа». В социальных сетях ранее появилось видео, на котором полицейский во время игры не хотел пропускать к скамейке президента клуба из Екатеринбурга Григория Иванова. После вмешательства представителя «Триумфа» вопрос был решён.

Сам Григорий Иванов дал комментарий по поводу этого мини-инцидента.

«Там вообще ничего не случилось, вообще ничего не было», - сказал Иванов, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что «Урал» разгромил «Триумф» в товарищеском матче с результатом 13:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов
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