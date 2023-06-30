Кержаков назвал самого серьёзного соперника для «Зенита»

Страж ворот петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о предстоящем поединке против московского ЦСКА в Суперкубке России.

«Думаю, что ЦСКА на данный момент - самый серьезный соперник для нас. Я не помню ни одной простой игры - что дома, что на выезде. Поэтому матч будет напряженным», - передает слова голкипера издание «Спорт-Экспресс».

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА состоится на стадионе в Казани 15 июля.

Напомним, что в минувшем сезоне петербургский клуб досрочно стал чемпионом Российской премьер-лиги, а «армейцы» выиграли кубок страны.